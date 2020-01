Kleine Zeitung +

Pilotprojekt in Graz Erste öffentliche Abholstation

Eine urbane Paketstation, auf die Privatpersonen und lokale Gewerbetreibende auch unabhängig vom Lieferdienst zugreifen können, geht mit enger Anbindung an den öffentlichen Verkehr Ende Jänner am Campus der TU Graz in Betrieb.