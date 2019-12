Kleine Zeitung +

Cheops im 2. Anlauf im All "Sojus fliegt!" Raketenstart mit Grazer Satellit ist geglückt

Am Dienstag musste in Kourou der Start einer Rakete mit österreichischer Hard- und Software an Bord wegen eines Software-Fehlers abgeblasen werden. Am Mittwoch gelang der Start im zweiten Anlauf!