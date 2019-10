Eine länderübergreifende Forschungsplattform brachte neue Einblicke in die Künstlerfamilie Straub, die zur Zeit des Hochbarock Hunderte Skulpturen und Altäre schuf.

Portalfiguren der Mariahilferkirche in Graz © Uni Graz/Trars

Es ist ein für die Kunstgeschichte an der Universität Graz einzigartiges Unterfangen, das dieser Tage nach mehr als zwei Jahren beendet wird: Ein internationales Projekt unter Federführung kroatischer Restauratoren ruft das erstaunliche Netzwerk der Künstlerfamilie Straub in Erinnerung. Fünf Brüder waren im 18. Jahrhundert als Barock-Bildhauer in Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien (den heutigen Grenzen nach) höchst erfolgreich tätig.