Erstmals in Österreich entsteht an der Med Uni Graz und der Uni-Klinik zusammen mit vielen Partnern ein klinisches Druckzentrum.

Implantat aus dem Drucker: Demnächst an der Grazer Uni-Klinik © Med Uni Graz

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das an der Med Uni Graz gestern offiziell gestartet wurde: In dem interdisziplinären Projekt CADMed, das mit 5,8 Millionen Euro dotiert ist, will man die Technologie entwickeln, um mit 3-D-Druckern quasi neben dem Operationssaal individuell dem Patienten angepasste Implantate auszudrucken.