Großer Erfolg der Mannschaft der FH Joanneum in Spielberg © FH Joanneum

Es ist bereits der zweite große Erfolg heuer: Das Team der FH Joanneum beim Formula-Student-Bewerb (joanneum racing graz) wurde in Spielberg Gesamtsieger. Erreicht wurde dies durch einen ersten Platz in der Disziplin Ausdauer sowie weiteren Top-Bewertungen in den Disziplinen Engineering Design, Beschleunigung und Autocross. Groß war nach der intensiven Vorbereitung die Freude über den Heimsieg am Red Bull Ring. Nun geht es für das Team weiter zum Formula-Student-Germany-Bewerb, der am zweiten Augustwochenende am Hockenheimring in Deutschland ausgetragen wird.