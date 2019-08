56,7 Prozent der Medizin-Studienplätze in Graz gehen an Frauen. Bei den Bewerbungen waren Frauen sogar noch etwas stärker vertreten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufnahmetest in Graz am 5. Juli 2019 © APA/ERWIN SCHERIAU

360 Studienplätze hat die Medizin-Uni Graz vergeben. 3000 Bewerber absolvierten vor einem Monat einen neunstündigen Aufnahmetest, und jetzt stehen die Zahlen fest. Von den 360 Studienplätzen an der Med Uni Graz gehen 204 an Frauen und 156 an Männer. Das entspricht einem Prozentanteil von 56,67 Prozent bzw. 43,33 Prozent.