Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Georg Pikl beschäftigt sich mit innovativen Energiespeichern © TU Graz/Staudacher

Nach der Matura am Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal studierte der gebürtige Klagenfurter und passionierte Falkner Franz Georg Pikl (Jahrgang 1992) Geotechnik und Wasserbau an der TU Graz. Heute forscht und unterrichtet er am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Graz. Für sein Konzept eines kombinierten Heißwasser-Pumpspeicherkraftwerks erhielt Pikl zahlreiche Auszeichnungen, darunter unter anderem den internationalen Innovationspreis ICOLD 2018 der International Commission on Large Dams.