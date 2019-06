Dagmar Kolb-Lenz stellt an der Med Uni Graz mit modernsten Verfahren kleinste Zellstrukturen dar.

© Med Uni/Bernhard Bergmann

Dagmar Kolb-Lenz ist Leiterin der Core Facility Ultrastrukturanalyse an der Medizinischen Universität Graz. Die gebürtige Obersteirerin (Irdning) studierte an der Karl-Franzen-Universität Graz Biologie und promovierte im Fach Zellbiologie. Ihre Habilitation an der Medizinischen Universität Graz befasste sich ebenfalls mit dem Thema Zellbiologie.