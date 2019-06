Ein großes Konsortium will in einem langjährigen Projekt Techniken entwickeln, wie man den 3D-Druck für neuartige Implantate nutzen kann.

Oberflächenstrukturen im Test. Vorstufen für neuartig gefertigte Implantate © JR

Es gibt kaum einen Bereich unserer Gesellschaft, der sich so dramatisch gewandelt hat wie die Medizin in den letzten 100 Jahren. Neben anderen Faktoren haben die Technik und die Naturwissenschaften Enormes dazu beigetragen. Besonders auffällig ist das im Bereich der Pharmazeutika, aber auch bei den Materialien, die in der Medizin eingesetzt werden.