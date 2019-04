Vom 25. bis 27. April tagt in Graz an den Pädagogischen Hochschulen die „Internationalen Gesellschaft für schulpraktische Professionalisierung“ (IGSP).

Auch Lehrer-Sein will in der Praxis gelernt werden © APA/DPA/HEIKO WOLFRAUM

Der 3. Kongress der „Internationalen Gesellschaft für schulpraktische Professionalisierung“ (IGSP) vom 25. bis 27. April in Graz widmet sich dem Thema „Lernen in der Praxis“: Im Fokus stehen die schulischen Praktika und ihre Einbindung in die Ausbildung von angehenden Lehrern. Nach 2015 in der Schweiz und 2017 in Deutschland findet der 3. Kongress heuer an den beiden steirischen Pädagogischen Hochschulen statt.

