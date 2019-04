Facebook

Chemikerin Beate Steller © TU Graz/Lunghammer

Die gebürtige Welserin Beate Steller (Jahrgang 1992) studierte Chemie an der TU Graz. Ihr Studium absolvierte die Jungforscherin in Mindestdauer, für ihre Masterarbeit erhielt sie 2018 den renommierten Otto-Vogel-Preis der Akademie der Wissenschaften. Beate Steller forscht am Institut für Anorganische Chemie, wo sie aktuell als DOC Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auch an ihrer Disseration arbeitet.