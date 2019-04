Eine Tagung in Graz diskutiert neue Methoden im Bereich der Archäologie.

Auch bei der Himmelsscheibe von Nebra kamen modernste Methoden zum Einsatz © APA/dpa/dpaweb

Digitale Methoden, wie zum Beispiel 3d-Scanner, lassen die Wissenschaft einen neuen Blick auf museale Objekte werfen. Am Beispiel der Archäologie können so weitaus wertvollere Daten gewonnen werden, als bisher durch Feldforschung und Archivierung antiker Gegenstände möglich war. Im Rahmen der Tagung „Neue Analysen von digitalen Daten musealer Objekte“ werden derzeit an der Universität Graz aktuelle Forschungsmethoden vorgestellt und diskutiert.