Hochschulallianz ARQUS Uni Graz will Teil einer European University werden

Die Universität Graz will Teil einer European University werden. Gemeinsam mit Universitäten in Granada, Leipzig, Padua, Vilnius und Lyon hat sie nun die europäische Hochschulallianz ARQUS gegründet, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Das Sechsergespann will an der Ausschreibung der EU-Kommission zur Pilotfinanzierung von Europäischen Universitäten teilnehmen.