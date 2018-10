Unter dem Titel „Silicon Valley Österreich“ warben an der TU Graz Mikroelektronik-Firmen händeringend um Studierende. Die Branche boomt im Großraum Graz, der Nachwuchs kann sich die Stellen aussuchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Voller Hörsaal an der Technischen Universität Graz © Norbert Swoboda

Bis zum letzten Platz ist der Hörsaal i2 an der Technischen Universität Graz am Freitag gefüllt, einige müssen am Boden sitzen: Rund 150 Studierende der Elektrotechnik und HTL-Schüler lassen sich gerne von elf Firmen umwerben. Die Veranstaltung ist eine Initiative des Instituts für Elektronik, es sei eine Mischung zwischen „Speed-Dating und Beauty-Contest“, scherzt Initiator Professor Bernd Deutschmann zu Beginn.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.