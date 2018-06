PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK„Kochbuch-Weltcup“ gewonnen

Facebook

Preisverleihung in China. Rektorin Elgrid Messner (2. v. r.) © PHSteiermark

Im chinesischen Yantai in der Provinz Shandong drehte sich zuletzt alles um die Kulinarik, denn hier wurden bei den 23. „Gourmand World Cookbook Awards“ Kochbücher mit Preisen ausgezeichnet. Den Titel „Bestes Kochbuch 2017“ in der Kategorie „Kochschule in der Bildung“ konnte dabei Rektorin Elgrid Messner von der Pädagogischen Hochschule Steiermark für das Konzept eines digitalen Kochbuchs mitnehmen. 1372 Kochbücher aus aller Welt waren (nach nationalen Vorausscheidungen) eingereicht worden, in 130 Kategorien vergab eine internationale Jury Preise.