"Es ist eine frühe Demo von dem, was möglich ist. Aber noch immer mit vielen Limitierungen. Es ist mehr eine Freigabe für die Forschung" - Enthusiasmus sucht man bei Sam Altman am 30. November 2022 vergeblich. Zurückhaltung, Vorsicht und Zweifel liest man eher aus den Nachrichten des OpenAI-Chefs heraus. Dabei geschieht zur selben Zeit Historisches: Eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Anwendung begeistert die Massen. Quer über den Globus, in atemberaubendem Tempo.