© Jann Doll

Regelmäßige Arbeitszeiten sind im Leben von Jann Doll eine Möglichkeit, keine Vorgabe. Seine Schnitte setzt der freischaffende Filmproduzent aus Graz selbst. Eindeutige „Cuts“ gibt es im Berufskosmos des 25-Jährigen aber ohnehin nicht. Der Alltag des Grazers entspinnt sich eher als One-­Take-Blockbuster vor seinen eigenen Augen. Mit der Filmklappe sitzt Doll als Regisseur seiner selbst im Sessel und gibt sich Anweisungen.

Bevor der Grazer sich aber für eine Arbeitswelt ohne Sicherheit und Routine entschied, verlief zunächst alles in klassischen Bahnen. Matura. Studium der Pädagogik. Abschluss. Arbeiten in Kinderbetreuungsstätten. Was sich für viele nach beruhigender Sicherheit anhört, war für Doll beklemmender Status quo. „Die Sicherheit machte mir große Angst“, erinnert er sich. „Ich musste mir ständig die Frage stellen: Was kann in deinem Leben überhaupt noch auf dich zukommen? Das Unbestimmte reizte mich wesentlich mehr.“

Doll, der bereits seit Schul­tagen eine Affinität für Film und Foto hat, entschied sich dazu, sein Hobby zum Beruf zu machen. So weit, so ­abgedroschen die bekannte Begierde. Das neue Bild seiner Zukunft entwickelte er ­natürlich nicht von heute auf morgen. In der Dunkel­kammer des wummernden Spring­festivals sollte sein Vorhaben erstmals Fahrt aufnehmen. Doll entschied sich kurzerhand, seinen eigenen Erinnerungsfilm zu produzieren. „Das Video wurde dann zu ­unserer Überraschung öfters gelikt und geteilt als das ­offizielle After­movie der ­Veranstalter“, schmunzelt Doll schelmisch. Die durchaus ­freche Vorgehensweise machte sich bezahlt. Für das darauffolgende Jahr wurde der 25-Jährige von offizieller Seite mit der Regie des Minifilms betraut.

Jann Doll: "Es dauert, ­solange es dauern muss. Solange ich nicht ­zufrieden bin, arbeite ich.“ Foto © Jann Doll

Nachdem Doll neben seinen ersten Gehversuchen als Filmproduzent genügend Geld als Pädagoge verdient hatte, um alles auf eine Karte zu setzen, meldete er 2015 gemeinsam mit seinem Freund und ­Filmpartner Moritz Wehr sein eigenes Unternehmen an. ­Geplant hat er seine Zukunft im Breitbildformat. Nicht nur deshalb passt der Name: ­„horizonfilms“. Vorbereiten konnte ihn darauf weder ein Studium noch ein Selbst­findungsbuch.



„So oft ich meine Möbel im Zimmer umstellen musste, um mich wohlzufühlen, so oft musste ich meine Arbeitsplanung anpassen“, sagt er heute. Mittlerweile ist der Karrierekompass des Grazers geeicht. An durchschnittlich drei Projekten arbeitet er jeden Tag parallel. Der Tag beginnt früh und endet unterschiedlich spät. Der Wecker klingelt um 6:30 Uhr. Nach dem Sport setzt sich Doll an seinen Schreibtisch. Anfragen werden bearbeitet, Videomaterial wird ausgewertet und bearbeitet. „Es dauert, solange es dauern muss. Solange ich nicht zufrieden bin, arbeite ich.“ Die Leidenschaft für die Videokunst geht mit einer geregelten 40-Stunden-Woche keinen Kompromiss ein.



Zur Person­ Foto © Doll Jann Doll ­studierte zunächst Pädagogik. 2015 gründete er gemeinsam mit einem Freund seine eigene Video­produktionsfirma „horizonfilms“, mit der er Aufträge aus aller Welt annimmt. Preisträger des Young Creatives Panther Awards 2017.

Aufträge erhält der Videokünstler von internationalen Marken, heimischen Politikern oder Veranstaltungsstätten. Der junge Freischaffende dreht überall. Ob in Graz oder Reykjavík. Erst unlängst musste Doll mit seiner Zwei-Mann-Firma nach Südafrika. Am Strand von Kapstadt wurde ein Werbefilm für einen Sport­artikelhersteller produziert.

Immer mehr Großkunden setzen auf sein junges ­Bewusstsein für Bildsprache und moderne Ästhetik. Viele Auftraggeber melden sich nach einer gelungenen Zusammenarbeit wieder. So auch besagte Sportmarke. Bereits ein Jahr zuvor arbeitete Doll mit der Firma zusammen. Spontan filmte er damals seine Freunde, sendete das Material wieder einmal auf gut Glück an das Unternehmen. Kurze Zeit später meldete sich der CEO, der Film sollte zur Primetime auf Pro Sieben über die Fernseher flimmern.



Auch wenn die Freiheit nach wie vor Platz für Unsicherheiten lässt, kann Jann Doll heute, vier Jahre nach Firmengründung, mit einem ungefähren Fixgehalt und Stammkunden rechnen. Eine nicht unwesentliche Säule, die das Gewicht der Selbstständigkeit entscheidend trägt. Denn besonders in den Wintermonaten liegt das Berufsfeld, auf dem normalerweise Arbeitsaufträge gedeihen, brach.

„Ich kann Geld zur Seite legen, mir neues Equipment leisten und brauch mir keine Gedanken machen, ob ich mir diesen Ausflug oder jenen Kaffee leisten kann“, beschreibt Doll seine finanzielle Lage. Sehr wohl macht der junge Freischaffende sich aber Gedanken über die Qualität seiner Werke.



Eine Videoaufnahme setzt sich nicht nur aus Farbe, ­Winkel, Perspektive und ­Bewegung zusammen. Damit die Bilder nahtlos ineinander übergehen und rund wirken, muss Doll ebenso in den ­Disziplinen Ton, Musik und Dramaturgie firm sein. Vieles bringt sich der „Do it yourself“-­Arbeitnehmer selbst bei. Die Unterstützung von anderen jungen Freischaffenden ist ihm ebenso gewiss.

Das Netzwerk in Graz funktioniert gut. Nicht selten teilen die kreativen Köpfe der Stadt ihre Arbeit ­untereinander auf oder ­vermitteln sich gegenseitig. Auch an andere Kunden. „Wenn ich zum Beispiel Hilfe bei der passenden musi­kalischen Untermalung benötige, schau ich bei einem Freund in der Nebenstraße vorbei. Der komponiert von zu Hause aus Filmmusik für Hollywood“, verrät Doll lässig ­nebenbei.



Wie lang die selbst produzierte Serie des Jann Doll anhält, kann man noch nicht ­voraussehen. Was man sagen kann: Sie ist adrenalingetränkt und voller Cliffhanger. Kein Leben wie im Film, aber ein Arbeitsleben im Film. ­Spannend statt entspannt. Ohne die Alibi-Szenen eines ­Rosamunde-Pilcher-Streifens, eher voller Drehungen und ­Wendungen einer „Game of Thrones“-Folge.



Traumjob? Nichts tun und Geld verdienen ... Nichtstun als Lebensinhalt? Vom Boreout zum Burnout ist es oft nur ein schmaler Grat Foto © KK Ungewöhnlich. In der schwedischen Stadt Göteborg kann man sich momentan fürs ­Faulenzen bewerben. Das skurrile Kunstprojekt beschäftigt sich mit dem ernsten, aber ­totgeschwiegenen Phänomen des Boreouts. Es mutet auf den ersten Blick schildbürgerlich an, birgt in sich aber ein ernstes Thema. Im schwedischen Göteborg können sich Arbeitssuchende ab 2025 für eine Vollzeit-Stelle bewerben, die weder Ausbildung noch Arbeitseifer verlangt. In der Ausschreibung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit besagter Stelle „keinerlei Pflichten oder Verantwortlichkeiten“ einhergehen. Das monatliche Einstiegsgehalt beläuft sich auf rund 2046 Euro brutto. Geschaffen wird die „lebenslange“ Anstellung in Verbindung mit dem Tunnelbauprojekt „West Link“, das das U-Bahn-Netz der Region ausweiten soll. Der Bau des Infrastrukturvorhabens startete bereits 2018. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 anberaumt. Von offizieller Seite stammt die ungewöhnliche Ausschreibung dennoch nicht. Hinter der Idee steckt das Künstlerduo „Goldin+Senneby“, das mit dem Projekt den Blick auf eine sich mehr und mehr verändernde Arbeitswelt schärfen möchte. Wo Automatisierung und Digitalisierung Einzug halten, könnte ja schließlich der Mensch irgendwann zur schicken Begleiterscheinung im Schatten des Roboters werden, oder?



Die schwedischen Künstler Simon Goldin und Jakob Senneby greifen in ihrer Projektbeschreibung zudem ein unbekannteres, aber ebenso dringliches Problem auf: „Der Angestellte könnte von schwerem Boreout betroffen sein, er könnte aber auch seine eigenen Projekte oder kreativen Ideen umsetzen oder er könnte in einem Zustand ständigen Mußiggangs leben“, heißt es dort. Nein, hierbei handelt es sich um keinen Tippfehler. Boreout beschreibt einen Zustand ausgesprochener und andauernder Unterforderung im Arbeitsleben.



Was nach Luxusproblem klingt, wird von manchen Experten als Gegenstück des Burnouts beschrieben. Gleichzeitig kann es aber in eben jenes münden. Betroffene sind sich ihrer Lage bewusst, sind aber durch verschiedene Faktoren gehemmt, dagegen anzukämpfen.



Laut der Wiener Soziologin Elisabeth Prammer, die dem Phänomen mit dem Werk „Boreout – Biografien der Unterforderung und Langeweile“ eine eigene Analyse widmete, sei vor allem die Tabuisierung im sozialen und beruflichen Umfeld eines der zentralen Probleme im Umgang mit dem Syndrom. Das psychisch belastende Problem beim Arbeitgeber anzusprechen, sei für viele zu riskant, eine Rechtfertigung erscheine unmöglich.



Unterforderte Arbeitnehmer entwickelten deshalb Verdrängungsstrategien und persönliche Täuschungsmanöver. Der Begriff des „Ausgelangweilt-Seins“ ist wesentlich jünger als der des Burnouts und kam erst in den späten 2000ern durch die (nicht wissenschaftliche) Publikation „Diagnose Boreout“ der Schweizer Unternehmensberater Peter Werder und ­Philippe Rothlin auf. Medizinisch anerkannt ist das Leiden bei vielen Ärzten und Forschern bis heute nicht.

Julian Melichar