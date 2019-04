Porträt„Ich suche gerne das Abenteuer“

Selbstständigkeit statt Konzernkarriere: In einem Alter, in dem andere frühe Babyboomer kein Risiko mehr eingehen, suchte Alexander Doboczky einen anderen Weg.

Teamarbeit: Alexander Doboczky, Ingrid Doboczky, Anita Meixl, Walter Quendler, Philipp Starzacher © KWF

Erst im zweiten Anlauf rutscht Alexander Doboczky das Wort „Abenteuer“ heraus – zuvor hat er es sich noch im ­letzten Moment versagt. Abenteurer, nein, das ist der 49-Jährige sicher nicht. „Aber ich suche gerne das Abenteuer, ich will es wissen“, sagt der Klagenfurter, der 2015 sein berufliches Leben von Grund auf umkrempelte.



Bis dahin verlief es in ebenso erfolgreichen wie stabilen Bahnen. Die Geleise waren mit dem Studium der Wirtschaftsinformatik und ersten Jobs – etwa bei den renommierten Prüfern der KPMG – gelegt, ehe das erste Abenteuer ins Haus stand: Klagenfurt statt Wien lautete die Entscheidung, zwölf Jahre in der Bundeshauptstadt waren der Familie genug. „Die Kärntner Natur und das Kärntner Herz gaben den Ausschlag“, sagt Doboczky. Das zweite Kind, Sophie, war gerade zwei Monate alt, als die Koffer gepackt und die Rückkehr nach Kärnten besiegelt wurde.



Der Experte für Projektmanagement und Organisationsberatung mit dem Schwerpunkt auf SAP war auch im südlichsten Bundesland gefragt, er arbeitete bei Siemens und Atos/addIT. Das Abbilden von verschiedenen Abläufen in Unternehmens­organisationen in der Software-Allzweckwaffe SAP war (s)ein gefragter Job. Bis 2015. Die Sinnfrage stellte sich immer wieder und nahm auch mehrere Pfade: „Zum einen war da der Kostendruck in den Konzernen. Ich bin Idealist, Kundennutzen zu stiften ist mir ebenso wichtig, wie Spaß zu haben und im Team zu arbeiten.“



Alexander Doboczky: "Wer sagt, das wird schon ­werden, ist auf dem Holzweg." Foto © Puch Johannes Ein solches Umfeld, das Doboczky glücklich machte, war zusehends schwer zu finden. Zur selben Zeit wurde deutlich, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens ­voranschreitet. Gattin Ingrid ist selbstständige Physiotherapeutin, und schön langsam reifte in Alexander Doboczky ein Zukunftsgedanke: „Wirtschaftlichkeit und Organisation wird im Gesundheitswesen immer wichtiger, hier gäbe es eine Möglichkeit, meine gesammelte Kompetenz einzubringen.“

Die Entscheidung zu treffen, fiel mit der Zeit zusehends leichter – hier die fehlenden Perspektiven im Konzernumfeld, dort der Bedarf nach technologischer Innovation, die Therapeuten von langwierigen Verwaltungs- und Administrationsaufgaben erlöst.



Zur Person. Alexander Doboczky (49) arbeitete nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik bei KPMG, ­Siemens, Atos/­addIT als Experte für Projektmanagement/Organisationsberatung mit dem Schwerpunkt SAP. 2015 entschloss er sich, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: mit einer speziellen Software für ­Therapeuten, ­Ärzte etc.

Und dazu eine wohlkalkulierte Rechnung: Zwei Jahre Zeit gab sich der Gründer, der im Team mit Gattin Ingrid, Walter Quendler und Anita Meixl den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. 45 Jahre war er damals jung. Zu einem Himmelfahrtskommando war er aber nicht bereit: „Ich habe ein Haus und eine studierende Tochter zu finanzieren.“ Die Idee der Software von Synaptos war bestechend: Sie soll Therapeuten bei ihrer täglichen Arbeit – von der Patientenübersicht bis zur Rechnungslegung, ganz einfach via Drag-and-drop, helfen.

Den Abschied vom Konzernleben bereute Alexander Doboczky nie: „Zweifel an meinem Tun hat es eigentlich nie gegeben – wir haben uns gezielt Meilensteine gesetzt und gesehen, dass wir am richtigen Weg sind.“ Wozu auch das Betreten von Neuland gehörte: Während dem Wirtschaftsinformatiker in seinem Metier niemand etwas vormachen konnte, war etwa die professionelle Kommunikation eine Herausforderung. Unterstützung fand er beim Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds und beim Inkubator „build!“, die beide an seine Ideen glaubten. „Wichtig ist es, bereit zu sein, auch Mühen auf sich zu nehmen.“



Die Zwei-Jahres-Frist, die er sich mit seinem Team gesetzt hatte, wurde um ein halbes Jahr überschritten. Dann war klar: Der Samen geht auf. Mehr als 300 Kunden sind bereits Kunden von Synaptos und leisten monatliche Abo-Beiträge zwischen 20 und 99 Euro. Das Team ist auf neun Mitglieder angewachsen und vertreibt das Produkt österreichweit. 2020 soll der deutsche Markt beackert werden.

Und was wäre gewesen, wenn das Ganze gescheitert wäre? „Es hätte auch einen Misserfolg geben können, klar. Aber dann hätte ich gewusst, dass es nicht funktioniert, und die Sache abgehakt.“ Noch heute ist viel von dem zu spüren, was die Augen des Gründers glänzen lässt: „Die lässige Aufbruchsenergie, der Gründerspirit. Es gibt wenig, was einem mehr Kraft gibt als der Glaube.“



Nun kehrt nach den anstrengenden Anfangsjahren auch langsam „die Chance auf Normalität“ ins Büro im Klagenfurter Lakeside Park ein, die skalierbare Software brachte augenscheinlich den erhofften Erfolg. „Dann genieße ich es, einen neuen Meilenstein mit einer Tour auf die Gerlitzen zu feiern, während die anderen arbeiten“, schmunzelt der Klagenfurter. Einer, der es wissen wollte – und es jetzt überzeugt ist: Ja, es geht. Vorausgesetzt, man hat stets klare Parameter im Kopf: „Denn wer nur sagt: ,Das wird schon werden‘, ist auf dem Holzweg.“



Ab 2020 startet man international durch Ausgezeichnet. Wie Synaptos nur zwei Jahre nach der Gründung den Innovations- und Forschungspreis des Landes gewann. Die Verleihung des Innovations- und Forschungspreises des Landes Kärnten bedeutete den endgültigen ­Durchbruch: Die Synaptos KG aus Klagenfurt gewann in der Kategorie „Kleinst­unternehmen“ mit ihrem Projekt „Smart Therapy – Digitales Befunden mit dem interaktiven Gesundheits-Chart“. Heute hat das Unternehmen, das sich mit der Organisation im Gesundheitswesen ­beschäftigt, mehr als 300 Kunden. Insgesamt zählt das Team rund um ­Alexander Doboczky neun Köpfe, das Produkt wird österreichweit vertrieben. Ab 2020 will man international durchstarten.

