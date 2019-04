Editorial.Was bleibt von den ­Babyboomern?

Facebook

Didi Hubmann © Jürgen Fuchs

Was bereuen sterbende Menschen am meisten? Die Palliativpflegerin, Buchautorin und Songschreiberin Bronnie Ware hat aus ihren ­Beobachtungen ein Buch verfasst und die am häufigsten Antworten beschrieben. Immer wieder hörte sie: „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“ Es ist ein Satz, der auch zwischen den Generationen steht. Die Babyboomer aus den geburtenstarken Jahrgängen des vorigen Jahrhunderts und ihre nachkommenden Generationen wie Y, die Millennials, oder Z haben völlig unterschiedliche Zugänge zum Thema Arbeit.

Die Babyboomer haben die Welt der Arbeit verändert und ihr Leben der Arbeit gewidmet. Heute stehen sie zwischen Digi­talisierung, Altersteilzeit und Leistungsideologie, während die alten Systeme und Verlässlichkeiten erodieren. Deshalb haben wir dieses Magazin dieser Generation gewidmet – und versucht, die unterschiedlichen Perspektiven, auch jene der Jungen, in diesem Konnex auszuleuchten.

Ernst Sittinger schreibt in seinem Essay für dieses Magazin: „Man hatte das Gefühl, ab dem Berufseintritt Schmied des ­eigenen Glücks zu sein: Wer seine Pflichten erfüllte, durfte jahrzehntelang bleiben. Wer sich besonders ­anstrengte, ­konnte sich hi­naufarbeiten. Es war grundsätzlich ein fairer Leistungstausch.“ Bedeutung auf: war. Heute geht es nur noch da­rum, was von der Arbeitswelt der Babyboomer übrig bleibt, was ihr Vermächtnis ist. So rasend schnell geht die Veränderung voran. Von einer Generation, die sich in scheinbarer ­Sicherheit wog, zu den nachkommenden Generationen, für die ganz andere Werte zählen und die sogar als Arbeitsnomaden ihr Glück finden.

Der junge Filmemacher Jann Doll sagt etwa: „Sicherheit macht mir Angst.“ Arbeit und Überstunden sind nicht mehr das allein glücklich machende Lebensideal, wie auch Roland Sommer von der Industrieplattform 4.0 in unserem Magazin erklärt: „Die Babyboomer haben gesagt: ,Ich lebe, um zu arbeiten.‘ Die nachfolgenden Generationen sehen das umgekehrt. Die Jungen leben das ganz anders und fordern das auch ein.“ Der Wandel trifft uns alle. Am Tag der Arbeit finden Sie hoffentlich Zeit, um mit uns und unserem Magazin darüber nachzudenken.

Viel Vergnügen mit der Lektüre, Ihr

Didi Hubmann

Ressortleiter Magazine



