Vor Corona wünschten sich viele Arbeitnehmer flexiblere Arbeitsweisen. Seit Beginn der Pandemie arbeitet ein Viertel der Österreicher von zu Hause aus. Nun steht aber in vielen Firmen langsam die Rückkehr in die Büros an. Ist dies ein Zurück zum altbewährten Berufsalltag?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit werden die Maßnahmen zum Social Distancing allmählich gelockert und Angestellte können teilweise in ihr Büro zurückkehren. Das dürfte im Sinne vieler Arbeitnehmer sein, die nach langen Wochen im Homeoffice gerne ihre Kollegen wiedersehen möchten. Doch war es das jetzt schon mit der „neuen Normalität“ und digitalen Arbeitsweisen?

Mehr zum Thema Coronavirus Homeoffice: Was man bei der Arbeit zu Hause beachten muss

Fix ist: Corona wirkt sich auf künftige Arbeitsweisen aus

Die Frage nach der „neuen Normalität“ sei nicht so leicht zu beantworten, sagt Emine Yilmaz, Vice President Permanent Services bei der Personalvermittlung Robert Half. „Corona wird künftige Arbeitsweisen beeinflussen. Viele Unternehmen haben erkannt, dass Homeoffice-Lösungen funktionieren. Und Arbeitnehmer haben festgestellt, dass ihre Produktivität daheim höher ist als im Büro.“

Mehr zum Thema Managen in der Krise Wie Chefs jetzt ihre Schäfchen zusammenhalten können

Mehr zum Thema Zwischenbilanz Das sind die häufigsten Probleme im Homeoffice

Mehr Flexibilität, mehr Selbstverantwortung

Manche Chefs haben bereits angekündigt, dem Wunsch nach Homeoffice künftig offener gegenüberzustehen. „Momentan ist zwar die Sehnsucht nach dem Büro groß.“, so Yilmaz.

Hinter diesem zwiegespaltenen Wunsch verbergen sich vermutlich mehrere Gründe. Viele Arbeitnehmer sorgen sich aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um ihren Arbeitsplatz oder fürchten zumindest aufgrund von Kurzarbeit finanzielle Engpässe. „Die Rückkehr ins Büro und in den Normalbetrieb vermittelt den Mitarbeitern mehr Sicherheit“, meint Yilmaz.

Mehr zum Thema Arbeitspsychologie Wie sich Arbeitnehmer nun vor dem Ausbrennen schützen sollten

Mehr zum Thema Zwischen Couch und Autsch Rückenschmerzen im Homeoffice? So können Sie sich helfen

Arbeiten im Büro ist derzeit nicht so, wie es war

Andererseits haben viele Arbeitnehmer in den vergangenen Wochen dieund einedurch daszu schätzen gelernt. „Die Mehrheit der Arbeitnehmer konnte im Homeoffice Job und Familie gut unter einen Hut bringen. Sie sehen, dass mit Homeoffice-Lösungen ihre Bedürfnisse besser erfüllt werden können und ihnen“, erläutert Yilmaz. „Damit die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sich nicht zu sehr auflösen, ist aber auch ein hohes Maß anerforderlich.“

Wer lieber schnell an seinen Arbeitsplatz zurückkehren möchte und darauf hofft, dass alles wie vorher ist, wird enttäuscht sein: Unternehmen müssen zahlreiche zusätzliche Auflagen zum Arbeitsschutz erfüllen. Mehr zum Thema Leitfaden Videokonferenz "Hallo! Könnt' ihr mich sehen?" Entsprechend sind Social Distancing und Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Das heißt: In vielen Fällen können nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig zurück ins Büro. Eine Lösung ist, dass in festen Teams gearbeitet wird. Wenn nicht genügend Abstand gehalten werden kann, fallen auch der sonst übliche Plausch an der Kaffeemaschine oder große Meeting-Runden aus. Dafür werden Kontaktprotokolle und regelmäßige Desinfektion noch eine Weile zum Alltag aller Angestellten gehören.

Chance, Arbeit neu zu gestalten

Damit flexiblere Arbeitsweisen für Arbeitnehmer Sinn haben, sollten Unternehmen sich bereits jetzt Gedanken über mögliche Modelle machen. „Standen viele Unternehmen Homeoffice vor der Krise kritisch gegenüber, haben sie erkannt, dass es in den meisten Fällen gut funktioniert hat. Werden flexible Arbeitsformen künftig geplant realisiert, können alle noch besser davon profitieren. Die Krise birgt also die Chance, die Zukunft der Arbeit neu zu gestalten“, sagt Yilmaz.