Mobilitätsstudie: Wie reisewillig sind Sie? © (c) Maksym - stock.adobe.com (Andrei Kuchmiy)

Rund 60 Prozent der Führungskräfte bis 38 Jahren suchen sich

ihren Job aufgrund der in der Stellenbeschreibung ausgeschriebenen

Reisetätigkeit aus. Zu dem Ergebnis kommt die Mobilitätsstudie 2018 des Wirtschaftsforums der Führungskräfte mit Carlson Wagonlit

Travel (CWT) und dem Marktforschungsinstitut Triconsult.

Fast ein Drittel der jungen Führungskräfte gaben in der Umfrage an, dass sie sich für einen Arbeitsplatz entschieden haben, bei dem sie viel

geschäftlich unterwegs sein können. Bei nahezu genauso vielen

Befragten ist die Jobauswahl hingegen auf eine Stelle gefallen, bei

der sie so wenig Reisetätigkeit wie möglich haben. Für die älteren

Führungskräfte spielen diese Kriterien nur zu 16 prozent (39 bis 52 Jahre) bzw. 9 Prozent (ab 53 Jahre) eine Rolle.

"Bei einem durchschnittlichen Zeitverlust von 1,7 Tagen bedingt

durch Verspätungen und andere Störfaktoren im vergangenen Jahr, ist

es nicht verwunderlich, dass sich jüngere Reisende sehr bewusst mit

dem Thema Reisen und Work-Life-Balance auseinandersetzen und eine

klare Entscheidung für oder gegen eine hohe Reisetätigkeit treffen",

erklärt Irene Kothbauer, Country Manager von CWT Österreich.

"Mobilität als Jobkriterium ist ein Trend, der sich in den nächsten

Jahren fortsetzen und immer wichtiger werden wird. Als

Geschäftsreisedienstleister unterstützen wir deshalb Unternehmen bei

der Planung von Reisen, sodass diese möglichst effizient und

komfortabel für den Reisenden und so angenehm wie möglich verlaufen."

Das Reiseverhalten der Führungskräfte im Überblick

Im vergangenen Jahr waren die Geschäftsreisenden im Schnitt 29 Mal

für insgesamt 53 Tage auf Reisen - das entspricht einer

durchschnittlichen Reisedauer pro Termin von 1,8 Tagen. Ein Jahr

zuvor waren die Reisenden noch knapp 59 Tage unterwegs. Damit setzt

sich der Trend nach kürzeren Geschäftsterminen der letzten Jahre

fort. Nur in kleineren Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern ist die

Reisedauer mit durchschnittlich 71 Tagen noch deutlich höher.

Mit Blick auf das Alter der Reisenden fällt auf, dass die

Reisetätigkeit bei älteren Reisenden ab 53 Jahren deutlich höher ist

als bei den jüngeren Führungskräften - ungeachtet der

Unternehmensgröße.

Die WdF-Mobilitätsstudie 2018 Die WdF-Mobilitätsstudie 2018: befragt wurden im Mai 2018 insgesamt 256 Führungskräfte aller Branchen - davon 53 Prozent aus der 1. Führungsebene, 28 Prozent aus der 2. und 19 Prozent aus der 3. Führungsebene.