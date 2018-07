In Österreich gibt es derzeit rund 100.000 Lehrlinge in mehr als 200 Lehrberufen. Der österreichweite Lehrstellenüberhang, also die Differenz zwischen Bewerbern für eine Lehrstelle und den tatsächlich verfügbaren Stellen, hat im Gegensatz zum Vorjahr um rund 15 Prozentpunkte zugenommen und liegt derzeit bei 7878 Stellen.