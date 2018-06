Schnuppern 50 Mädls auf Technikkurs im Girls Tech Camp

Mit 10.000 PS auf Technikkurs: Unter dem Motto „play it, prove it, be it“ findet diese Woche das Girls!Tech-Camp statt. Mehr als 50 junge Frauen nutzen die Chance, um fünf Tage lang in unterschiedliche technische Bereiche bei den ÖBB und IBM reinzuschnuppern.