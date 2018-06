Facebook

Aktuelle personelle Veränderungen © (c) fotogestoeber - stock.adobe.com (Joerg Stoeber)

Edith Hlawati, Telekom Austria

Neu in den Aufsichtsrat der Telekom Austria AG wurden Edith Hlawati (Foto), Bettina Glatz-Kremsner, sowie Daniela Lecuona Torras gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung fand eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der Edith Hlawati als neue Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt wurde. Wolfgang Ruttenstorfer trat mit dem Ende der Hauptversammlung als Aufsichtsratsvorsitzender zurück. Stefan Pinter und Reinhard Kraxner sind ebenfalls aus dem Gremium ausgeschieden.

Edith Hlawati ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzende der Telekom Austria © Telekom Austria Karl Peter Pfeiffer, FH Joanneum

Karl Peter Pfeiffer wurde als wissenschaftlicher Geschäftsführer der FH Joanneum, die er seit 2009 leitet, seitens der steirischen Landesregierung bestätigt. Die Hearing-Kommission gab eine einstimmige Empfehlung ab. Er setzte Impulse zur erfolgreichen Entwicklung der Hochschule - etwa Ausbau des Studienangebots entsprechend des Bedarfs, einheitliches Karriere- und Gehaltsmodell für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eröffnung zweier Josef Ressel Zentren in den vergangenen zwei Jahren.

Karl Peter Pfeiffer ist weiter wissenschaftlicher leiter der FH Joanneum Foto © (c) KANIZAJ Marija-M. | 2017

Andreas Leithner, MedUni

Andreas Leithner verstärkt als Vizerektor für Klinische Agenden auf Vorschlag des Rektors und nach Wahl durch den Universitätsrat das Rektoratsteam der Medizinischen Universität Graz. Er wird, unterstützt durch seine Rektoratskollegen, inhaltlich vor allem im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarungen mit der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) tätig werden. Hierbei wird insbesondere die Erfüllung von Lehraufgaben und Forschungsmöglichkeiten der Med Uni Graz MitarbeiterInnen im klinischen Bereich, zusätzlich zu deren Aufgaben in der PatientInnenbetreuung, zum Aufgabengebiet des Vizerektors zählen.

Andreas Leithner ist neuer Vizerektor der MedUni Graz Foto © MedUni

Franz Titschenbacher, Biomasse-Verband

Die Vollversammlung des Österreichischen Biomasse-Verbandes hat das Führungsgremien neu gewählt und Franz Titschenbacher zum neuen Präsidenten bestellt. Er löst damit Rudolf Freidhager ab, der die Führung des Verbandes interimistisch übernommen hatte und Titschenbacher weiterhin als Stellvertreter unterstützen wird. Der steirische Landwirtschaftskammerpräsident und proHolz-Obmann ist seit jeher ein großer Verfechter der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse.

Franz Titschenbacher, neuer Präsident des Biomasse-Verbands © (c) Alexander Danner

Gerhard Rieß, Maschinenring Personal & Service

Bei der gestrigen Generalversammlung der Maschinenring Personal und Service eGen (kurz MRPS) wurde Gerhard Rieß (46) einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er folgt ab sofort Thomas Ließ nach, der sein Vorstandsmandat auf persönlichen Wunsch niederlegt. Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter wird der Vorarlberger Armin Schwendinger.

Neuer Vorstandsvorsitzender der MRPS: Gerhard Rieß Foto © (c) Maschinenring (Mario Riener Photography)