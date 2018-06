Der Friseur: Mit welchen Herausforderungen die Berufsgruppe mit den Scherenhänden zu kämpfen hat, die wir an eine der sensibelsten Stellen unseres Körpers lassen. Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder über das Handwerk, das in Zeiten der Digitalisierung erst recht an Wert gewinnt.

Handwerk mit Schere und Bürste: Friseur © (c) anetlanda - stock.adobe.com

Wenn es darum geht, Mädchen für technische Berufe zu begeistern, wird „Friseurin“ oft als Negativbeispiel genannt. Wie gehen Sie mit diesem Problem um?

WOLFGANG EDER: Ja, unsere Branche ist immer noch sehr weiblich. Wir haben einen Männeranteil von sieben Prozent. Es tut mir immer weh, wenn es in Diskussionen heißt, dass Frauen Männerberufe ausüben sollten oder besser gesagt technische. Warum ermuntert im Gegenzug niemand die Burschen, Friseur zu werden? Das fällt mir bei all den Girls’ und Boys’ Days immer wieder auf. Wir leiden genauso am Lehrlings- und Fachkräftemangel wie jede andere Branche. Wir bemühen uns um ein gutes Image, aber in der Öffentlichkeit wird der Beruf in diesen Diskussionen oft abgewertet.

