Karoline Scheucher und Alois Strohmeier von Steirerfleisch treten für Österreich gegen Top-Unternehmer aus 45 Ländern an: Von 13. und 17. Juni treten Unternehmer aus aller Welt zur Wahl des „EY World Entrepreneur of the Year“ in Monte Carlo an.

Entrepreneur of the Year

Von links: Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich, Chris Collet, CEO BMW Austria, Karoline Scheucher und Alois Strohmeier, Steirerfleisch, Dieter Waldmann, Verantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich © EY

Karoline Scheucher und Alois Strohmeier von Steirerfleisch gehen für Österreich im Juni beim 18. EY World Entrepreneur Of The Year Award in Monte Carlo ins Rennen. Dort treten sie gegen Vertreter aus 45 Ländern um die hochkarätige Auszeichnung an.

Bereits im Vorjahr konnten die beiden den österreichischen EY Entrepreneur Of The Year Award in der Kategorie „Handel & Konsumgüter“ für sich entscheiden.

Der World Entrepreneur Of The Year hat ein unglaubliches Renommee und eine weltweite Strahlkraft. Wir freuen uns sehr, Österreich auf dieser internationalen Bühne mit herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Welt zu vertreten“, so Scheucher, Eigentümerin von Steirerfleisch. Miteigentümer Strohmeier ergänzt: „Nachdem wir erst kürzlich nach zehn Jahren Vorbereitungszeit grünes Licht für Exporte nach China bekommen haben, sind gerade Kontakte aus dem asiatischen Raum sehr wichtig für uns“.

Zum Unternehmen Karoline Scheucher und Alois Strohmeier übernahmen 2002 den 1966 als Schlachthof gegründeten Betrieb Steirerfleisch. Mittlerweile verarbeitet das Unternehmen jede Woche rund 2,5 Millionen Kilo Frischfleisch und hat in Österreich einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Mit knapp 750 Mitarbeitern erwirtschaftete Steirerfleisch 2017 rund 300 Millionen Euro Umsatz. 2016 schloss Steirerfleisch die Erstinspektion der China-Auditierung mit Bestnoten ab. Das nach jahrzehntelangen Vorarbeiten Anfang April 2018 unterzeichnete Abkommen mit einem großen chinesischen Partner ermöglicht Steirerfleisc h den Expansionsschritt in den chinesischen Markt. Damit ist Steirerfleisch als einziges österreichisches Unternehmen mit zwei Standorten für den Schweinefleischexport nach China zugelassen. Steirerfleisch ist außerhalb von Europa auch in Nordamerika und Kanada vertreten.

Durch die Teilnahme am weltweiten Wettbewerb werden sie in die EY World Entrepreneur Of The Year Hall of Fame mit bereits rund 600 Finalisten aus den Vorjahren aufgenommen. Der Gewinner wird im Rahmen einer feierlichen Gala am 16. Juni gekürt.

Zum Award Unter den Siegern des EY World Entrepreneur Of The Year Award der letzten 17 Jahre waren unter anderem Murad Al-Katib, Gründer und CEO der AGT Food and Ingredients Inc. (Kanada), Mohed Altrad, CEO der Altrad Group (Frankreich) und Hamdi Ulukaya, Gründer und CEO bei Cobani Inc. (USA). Der Gesamtsieger wird von einer unabhängigen Jury, ausgewählte frühere EY Entrepreneur Of The Year Gewinnern und anderen erfolgreichen Unternehmern gekürt. Der Award wird auf Basis von sechs Kriterien vergeben: unternehmerischer Spirit, finanzielle Performance, strategische Ausrichtung, Innovation sowie globaler und persönlicher Einfluss Details dazu unter www.ey.com/weoy