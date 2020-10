Facebook

Gabriel Höller, Knapp AG © (c) Anna Hoeller

Wie sehen die größten Veränderungen im Recruiting, aber auch in der Lehrlingsausbildung allgemein seit der Coronakrise aus?

Der Recruiting-Prozess verläuft mit einem persönlichen Gespräch, einem Aufnahmetest und Schnuppern im Unternehmen. Corona hat diesen Ablauf natürlich erschwert: Zutritt zum Firmengelände, Abstandsregeln, sich schnell ändernde Gegebenheiten. In der Lehrlingsausbildung setzte man während des Lockdowns auf Homeschooling, zudem waren alle Lehrlinge auch in Kurzarbeit. Es wurde auch besonders darauf geachtet, dass Lehrlinge und Mitarbeiter anderer Abteilungen und Bereiche nicht miteinander in Kontakt kamen.

Haben Sie auf digitale Lösungen gesetzt?

Da der Recruiting-Prozess für die Einstellung neuer Lehrlinge vor dem Lockdown nahezu abgeschlossen war, wurden die Bewerbungsgespräche, unter Einhaltung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, größtenteils noch persönlich durchgeführt. Ein möglicher Schritt könnten in Zukunft Bewerbungsgespräche per Videokonferenz sein. In der Lehrlingsausbildung setzen wir im Unterricht und in der Kommunikation vermehrt auf digitale Tools. Hauptaugenmerk wird auch zukünftig auf persönliches Kennenlernen gelegt, da dieses nicht ersetzbar ist.

Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Lehrlingen?

Der persönliche Kontakt ist bei Jugendlichen noch viel wichtiger als bei Erwachsenen, weil sie mehr Bedarf an Vorbildern, Vertrauenspersonen, Führung und Struktur haben.

Welche Veränderungen haben sich bezahlt gemacht und bleiben? Welche werden wieder verworfen?

Wo sich die Nutzung digitaler Tools bezahlt gemacht hat, bleiben wir dabei. Der Lockdown hat gezeigt wie wichtig persönliche Kontakte sind – auch bei Schulungen und in der Praxis.

Haben Sie Vorkehrungen für den Herbst getroffen?

Ja, wir haben Vorkehrungen getroffen. Alternativen zum normalen Bewerbungsprozess wären Videokonferenzen. Schnuppern mit Social Distancing wird nicht angedacht. Ein durchgehendes über die Schulterschauen und Betreuen, wird nicht möglich sein, aber ein eigenständiges Abarbeiten von Arbeitspaketen.

Sie sind nahe an den Lehrlingen dran: Wie gehen junge Menschen mit der derzeit allgemein vorherrschenden Unsicherheit um?

Das Umfeld wie Eltern und Freunde sowie die eigene Persönlichkeit bestimmen sehr stark den Umgang mit dieser Unsicherheit. Obwohl man schon dazusagen muss, dass Zukunftsängste bei der Generation Z schon vor Corona präsent waren.

Stichwort Fachkräftemangel: Denken Sie, dass die Coronakrise, die Suche nach Lehrlingen erleichtern oder erschweren wird?

Den Fachkräftemangel betreffend gibt es begünstigende und erschwerende Faktoren für Unternehmen. Einerseits nehmen einige Firmen nun weniger Lehrlinge auf, wodurch es leichter fällt Bewerber zu finden. Andererseits schlagen Jugendliche möglicherweise andere Bildungswege ein, da Bewerbungen derzeit mit zusätzlichen Hürden und Unsicherheit assoziiert werden.

Nein. Handwerk und Lehre gewinnen zu Recht stetig an Wert. Die aktuelle wirtschaftliche Situation scheint weniger einzelne Bildungsabschlüsse, sondern vielmehr branchenspezifisch Arbeitsplätze zu gefährden.

Nun noch eine allgemeine Frage: Haben Sie Tipps für Bewerber? Wie kann man im Bewerbungsprozess punkten?

Sich über das Berufsbild informieren und ansprechende Bewerbungsunterlagen erstellen. Es kommt immer gut an, wenn man Interesse zeigt und offen ist. Besonders wichtig ist ein authentisches Auftreten.