Der Startschuss erfolgt heute – und es ist ein hörbarer Mix aus Vorfreude und Stolz, den Paul Stanzenberger im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an den Tag legt. Das von ihm 2014 gegründete Unternehmen „teamazing“, spezialisiert auf Teambuilding-Aktivitäten, bringt heute ein Videospiel namens „Monax Island“ auf den Markt. Es biete eine bunte Palette unterschiedlicher Genres – von Geschicklichkeit über Strategie bis hin zu Sammeln, Basteln und Erleben. Das (für die ersten Levels) kostenlose browserbasierte Spiel könne binnen Sekunden gestartet werden „und entführt drei bis sechs Spieler auf eine malerische Insel mit skurrilen Murmeltieren“. Was auf den ersten Blick „kindisch“ anmuten mag, hat einen sehr fundierten Hintergrund. „Denn alle Aufgaben können nur im Team gelöst werden, man hilft sich gegenseitig“, so Stanzenberger. Es geht um eine „spielerische Lösung für das Problem der Teamkohäsion in der digitalen Arbeitswelt“. Das stärke die Beziehungen „und schweißt das Team zusammen“.

Führungsteam von teamazing: Angela Gruber, Lukas Komar, Paul Stanzenberger © teamazing

Das ist ein Spezialgebiet von teamazing, das via Kapitalerhöhung soeben rund eine Million Euro der Investoren SFG, ZEN 11 und Situlus eingesammelt hat. „Monax Island“ wurde zur Gänze selbst entwickelt und programmiert, das gilt auch für die integrierte Videocall-Funktion. Dahinter stecken drei Jahre Aufbauzeit, es wurde eine eigene Einheit für Spielentwicklung eingerichtet, so Stanzenberger, der das 35-köpfige Team gemeinsam mit Angela Gruber und Lukas Komar leitet.

teamazing habe mittlerweile rund 150.000 Menschen „bespielt“, wie es Stanzenberger ausdrückt, und zähle mehr als 3000 Kunden, darunter globale Größen wie SAP, Microsoft, IBM oder Facebook. Bekannte Namen wie etwa Google, TikTok und AVL würden bereits regelmäßig auf das betreute Online-Teambuilding von teamazing zurückgreifen, „sie zeigen auch bereits großes Interesse an Monax Island“. Softwarebasiertes Teambuilding sei ein stark wachsendes Feld, „in dem wir die globale Marktführerschaft anstreben“, sagt Stanzenberger.