Muss es ab sofort eine eigene vegane Kochlehre geben?

Mit Umfrage. Heimische Gastronomen dürfen Lehrlinge nur dann ausbilden, wenn auch Fleisch auf dem Speiseplan steht. Eine eigene vegane oder vegetarische Kochlehre soll künftig Schwung in traditionelle Gasthäuser bringen und neuen Appetit auf Jobs im Gastgewerbe machen. Was spricht für eine sofortige Einführung, was dagegen?