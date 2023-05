Künstliche Intelligenz kann in Sekunden kreative Texte schreiben, Kunstwerke schaffen und auf jede Frage Antworten geben. Haben uns die Maschinen überholt?

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER: Maschinen sind uns in der Muskelkraft überlegen und sie rechnen schneller. Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT können ein Gespräch mit uns führen und uns Wissen so einfach zugänglich machen. Wir stellen eine Frage, es kommt eine detaillierte Antwort und wir denken: Wow, was GPT alles kann. Das beeindruckt und davor fürchten wir uns. Was wir aber übersehen: GPT greift ja auf das gesammelte Wissen der Menschheit zurück. Also unser Wissen, das wir zuvor digitalisiert haben.