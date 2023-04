Sie sind in der Ära der Machos und Benzinbrüder zu Porsche gekommen: Wie hat sich Porsche in den letzten 20 Jahren verändert?

BARBARA FRENKEL: Ich habe diese Frage schon oft gestellt bekommen – und bin immer wieder erstaunt, dass das so ein großes Thema ist. Aber es ist für viele wohl noch ein Novum, eine Frau im Vorstand eines Unternehmens zu sehen, das über Jahrzehnte ausschließlich von Männern geführt wurde. Für mich gibt es zwei Antworten: Zum einen hat sich das Unternehmen geändert. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass mit dem Taycan das erste wirklich begeisternde E-Auto ausgerechnet von einer Sportwagenfirma kommt – damit haben wir Konventionen gebrochen. Und dann zeigt sich der Wandel auch in der Belegschaft: Wir haben unsere Mannschaft in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, mit einem steigenden Anteil von Frauen.