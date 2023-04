Die Friedensbewegung, das Peace Movement, hat Kelag-Lehrling Christian Läufer zum Inhalt seiner Englisch-Präsentation gemacht. Eine Selbstverständlichkeit für den 19-Jährigen, denn "ich habe schon als Schüler beschlossen, Medien hauptsächlich auf Englisch zu konsumieren. Unter anderem deshalb, weil mir die deutschen Synchronstimmen in den Filmen auf die Nerven gehen." Ein Statement setzte Läufer auch mit seinem Outfit – er trat in Arbeitskleidung, in Montur an. Und gewann schließlich den Englisch-Bewerb.

Noch 76 weitere junge Persönlichkeiten traten beim Lehrlingsbewerb der Kärntner Industrie am Donnerstag im Lakeside Park in Klagenfurt an. Nicht gegeneinander, sondern gemeinsam für die Stärkung ihrer Ausbildung, ihrer Berufe, sodass die stattlichen Preisgelder, die Gilbert Blechschmid von der Kärntner Sparkasse überbrachte, beinahe in den Hintergrund rückten.