Vier virtuelle Jobbörsen stehen von 28. bis 31. März auf dem Programm. Gut 100 steirische Betriebe aus Gewerbe, Handwerk und Industrie präsentieren dabei ihre offenen Lehrstellen. Interessierte Jugendliche "können so einfach und effizient einen passenden Lehrplatz in ihrer Nähe finden", so das Kalkül hinter der Initiative "Next step: #Lehre", hinter der stehen das Arbeitsmarktservice, die WKO-Sparte Gewerbe und Handwerk sowie „Die Industrie“ stehen.

Angeboten werden mehr als 650 offene Lehrstellen. Die Online-Lehrstellenbörse geht an den vier Tagen in vier steirischen Regionen über die virtuelle Bühne. Die Betriebe stellen sich und ihre Lehrstellen vor und stehen für Fragen bereit, Jugendliche können gleich direkt ein Vorstellungsgespräch vereinbaren.

Jugendliche, Schülerinnen und Schüler oder ganze Schulklassen und Interessierte können ganz einfach über Smartphone, Tablet oder PC mit dabei sein, erreichbar ist die Lehrstellenbörse unter https://jobboerse.wifionline.at

Die Präsentationen der Betriebe sind dann weitere vier Monate (bis 31. Juli) online abrufbar - und können jederzeit nachgesehen werden. Die 650 offenen Lehrstellen bieten Ausbildungen für eine breite Palette an Berufen, von Elektro-, KFZ- und Metalltechnik über Tischlerei und Hoch- und Tiefbau bis hin zu Bürokaufleuten und Köch_innen. Regionale Leitbetriebe aus Gewerbe, Handwerk und Industrie nehmen teil, genauso internationale Konzerne wie etwa Andritz, AVL, Magna Steyr, Siemens, Strabag oder Voestalpine.