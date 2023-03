Montag um 13 Uhr werden beim Job-Portal www.karriere.at konkret 591 IT-Jobs in Kärnten angeboten. Glock in Ferlach sucht einen IT-Service Engineer, die Caritas in Klagenfurt einen IT Administrator, die Strabag in Villach einen IT Projektmanager, Anexia braucht IT-Support, Raiffeisen ein IT-Trainee.