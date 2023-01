Der Countdown läuft. In diesen Tagen laufen an den heimischen Universitäten die Ausschreibungen für offene Lehrstellen. Eine Lehre an einer Uni? Im Schatten eines umfangreichen Angebots an Studienrichtungen bleiben Berufsausbildungen im akademischen Umfeld, für die eine Matura keine obligate Startvoraussetzung ist, weitgehend unterbelichtet.