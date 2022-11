Den Europameistertitel hatte er bereits im Vorjahr bei den EuroSkills in Graz errungen: Im FieraMesse Exhibition Centre in Bozen konnte Christoph Pessl aus Anger, nun auch die Goldene bei den Berufsweltmeisterschaften für sich entscheiden. Die WorldSkills gehen heuer – zum ersten Mal in ihrer Geschichte – in 15 Ländern der Welt über die Bühne.

Pessl matchte sich bei den viertägigen Bewerben in Südtirol mit den weltbesten Jungmalern und konnte den WM-Titel mit Respektabstand vor seinen Altersgenossen aus Frankreich und Taiwan auf den Plätzen zwei und drei erobern. "Dass ich nun nach der EM im Vorjahr auch Gold bei der Berufsweltmeisterschaft holen konnte, ist unfassbar für mich", so der 21-Jährige, der in Weiz für den "Malerbetrieb Adolf Almer" tätig ist. An seiner Seite war Erfolgscoach Michael Tobisch aus Pöllau, der einst 2007 selbst Maler-Weltmeister in Japan wurde und seither zahlreiche rot-weiß-rote Jungfachkräfte zu Welt- und/oder Europameistern trainiert hat.

Floristin und Bautischler eroberten bereits Edelmetall

Für die Steiermark ist es nach der Goldmedaille von Floristin Nicola Hochegger und der Bronzenen von Bautischler Wolfgang Ramminger das dritte Edelmetall bei dieser "Special Edition" der Berufs-WM. Insgesamt konnten steirische Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der gesamten WorldSkills-Historie bereits 37 Medaillen gewinnen, darunter 13 Mal Gold.

In Bozen konnte auch der oberösterreichische Fliesenleger Alexander Gfellner über Gold jubeln.