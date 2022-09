Als Sie 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden sind – so damals mein Eindruck – wären Sie da gerne länger geblieben?

GERHARD DREXEL: Es ist in unseren Statuten sehr klar festgelegt, wann man spätestens aussteigen muss. Ich war 20 Jahre Vorstandsvorsitzender und habe es 15 Jahre, zehn Jahre und fünf Jahre vorher gewusst. Das konnte ich wie einen Countdown planen. Ich bin nahtlos zum Vorsitzenden in den Aufsichtsrat gewählt worden. Eine Rolle, die mir sehr gut gefällt, ich bin weniger mit dem Tagesgeschäft konfrontiert und beschäftige mich ein bisschen mehr mit den großen Zusammenhängen.