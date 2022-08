Die Wende hin zur Elektromobilität hat in der Automobilbranche einen regelrechten Goldrausch ausgelöst. Wobei von den Dutzenden Start-ups, die ihr Glück versuchten, gerade noch eine Handvoll im Rennen sind. Zu ihnen gehört die 2017 gegründete schwedische Marke Polestar, die vor zwei Monaten an der Börse einen Turbostart auf das Parkett legte und schon am ersten Handelstag ordentlich Geld für die globale Expansion einsammelte.