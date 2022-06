An der FH Kärnten

Lehre und Studium kombinieren: Programm startet in die nächste Runde

Eine neu entwickelte Doppellehre richtet sich speziell an Maturantinnen und Maturanten, dazu absolvieren die Lehrlinge ein berufsbegleitendes Studium an der FH Kärnten. An Bord sind Infineon, Flex und RHI Magnesita.