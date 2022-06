Das Vier-Sterne-Familienhotel Samerhof in Tröpolach am Fuße des Nassfelds geht in Sachen Mitarbeiterbindung ganz neue Wege. Die Antwort auf den Fachkräftemangel heißt "Wohlfühlmanager bzw. Feel Good-Manager". Hotelier Christian Wassertheurer hat damit eine neue Stelle geschaffen. Ausgefüllt wird sie vom Villacher Patrick Fritz, einem touristischen Quereinsteiger aus der Gesundheitsbranche. "Für die Stelle braucht es Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz, und die bringt er mit", beschreibt Wassertheurer. Nachsatz: "Wenn sich Gästeverhalten und Mitarbeiterbedürfnisse verändern, müssen Jobausschreibungen neu definiert werden."