So viel Begeisterung lässt sich nicht antrainieren. Diana Neumüller-Klein sprüht. Im Museum der Porzellanmanufaktur erzählt sie, wie Kaiser Franz-Josef seine Tafeln mit Kaisersemmeln aus Porzellan aufpeppte. Butter oder Marmelade wurde in ihnen serviert. Das geht auch heute wieder – die Dosen verkaufen sich fast wie die warmen Semmeln. Entlang exotischer Tiere in Kleinformat führt die Tour d‘Horizon, vorbei an kunstvoll bemalten Vasen und asiatisch anmutendem Teeservice, sogar zum Anfassen ist etwas dabei: In drei Schalen fühlen sich die fein gemahlenen Rohstoffe Kaolin, Feldspat und Quarz samtweich zwischen den Fingern an.