"Wenn man sich den typischen Data Scientist vorstellt, hat man sicher nicht mich vor Augen", sagt Anita Kloss-Brandstätter, Professorin an der Fachhochschule Kärnten, schmunzelnd. Studiert hat die dreifache Mutter Biologie und technische Mathematik. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Olivia Pfeiler, die eine Spitzenposition bei Infineon bekleidet, organisiert Kloss-Brandstätter die Women in Data Science Konferenz am Donnerstag am FH Campus Villach (siehe Info). Wir wollen Rollenvorbilder sein, jungen Frauen zeigen, dass Data Science sehr wohl auch weiblich sein kann. Deshalb holen wir als Vortragende bewusst Frauen auf die Bühne", erklärt Kloss-Brandstätter.