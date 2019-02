Das erste Mal Ein Schwertransporter-Lenker berichtet von seiner ersten Fahrt

Facebook

© © Helmut Lunghammer

Nach zwei Wochen Urlaub will er schon wieder hinters Steuer. Peter Unterreiner ist seit 16 Jahren Schwertransport-Lenker. In dieser Zeit hat er so einiges über Autofahrer – „viele überholen mich auf dem Pannenstreifen“ – und die Schönheit Nordschwedens gelernt – „beeindruckend“. Aber den ersten, imposanten Blick in den Rückspiegel wird er wohl nie vergessen.

