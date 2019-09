Kleine Zeitung +

Bad St. Leonhard Hermes Schleifmittel baute um 2,5 Millionen Euro aus

Feierlich wurde die neue Logistikhalle von Hermes Schleifmittel in Bad St. Leonhard in Betrieb genommen. Pro Jahr werden für den weltweiten Vertrieb sieben Millionen Quadratmeter Schleifmittel in Schichtarbeit angefertigt.