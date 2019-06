Alpen-Adria-Universität„Wir nutzen Gegenstände tendenziell länger, aber es ginge noch mehr“

Deutlich steigende Nutzungsdauer von Alltags-Gegenständen in den letzten vier Jahren



Es gibt den Trend, Produkte länger zu nutzen. Dabei zeichnen sich Unterschiede ab: die erwartete Nutzungsdauer von Gütern ist tendenziell bei eher älteren und eher jüngeren Menschen am höchsten, bei den Jahrgängen um die 70er, 1980er eher niedrig. Dazu kommt eine Kluft zwischen Stadt und Land: Menschen in ländlichen Regionen benutzen Produkte eher kürzer als Menschen in Städten. Vor allem in Kärnten und in der Steiermark herrscht besonderer Aufholbedarf.