Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michal Barcis, Petra Mazdin, Christian Bettstetter, Stephan Weiss, Bernhard Rinner, Roland Jung und Agata Barcis (von links) © Alpen-Adria-Universität/Daniel Waschni

Seit bereits über zehn Jahren wird in Klagenfurt intensiv an neuen Technologien für Drohnen und Drohnenschwärme geforscht. So wurde beispielsweise in Kooperation mit Einsatzkräften wie der Feuerwehr an der Weiterentwicklung von Übersichtsbildern gearbeitet, die von Drohnen aufgenommen (und entsprechend zusammengesetzt) werden müssen.