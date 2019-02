Ab dem kommenden Wintersemester können Studierende der Alpen-Adria-Uni- versität den Bachelor-Studiengang „International Business and Economics“ belegen.

© KLZ/Weichselbraun

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist ab Herbst um ein Studium reicher. Ab dem Wintersemester 2019/20 können Studierende den Bachelor-Studiengang „International Business and Economics“ wählen. Das in englischer Sprache aufgebaute und gehaltene Studium bietet eine breite und fundierte betriebswirtschaftliche Grundausbildung mit internationaler Ausrichtung.

Die Studierenden setzen sich mit den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie und des Rechts auseinander, lernen diese inhaltlich zu verknüpfen und auf internationale Fragestellungen anzuwenden. Zudem werden sie angeleitet, geschäftliche und wirtschaftliche Probleme selbstständig zu lösen. Ihr angeeignetes Fachwissen hilft den Studierenden nach Abschluss ihres sechs Semester andauerenden Studiums, Probleme in inter- und multinationalen Unternehmen zu identifizieren und Lösungen zu generieren. Während des Studiums werden auch wichtige soziale Fähigkeiten vermittelt, um sich in weiterer Folge im Berufsleben in internationalen kulturellen Räumen orientieren zu können.

Zusätzlich zu den erforderlichen Fächern können Studierende aus einer Palette von Wahlfächern wählen. Dazu gehören Digital Business, Business Skills, Logistik, Personal- und Energiemanagement.