Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung heißt der Lehrgang, der an der PH Kärnten im Sommersemester 2019 starten soll. Der Lehrgang richtet sich an Personen in sozialen, pädagogischen, therapeutischen, medizinischen, juristischen und wirtschaftlichen Berufen oder im Verwaltungsbereich. Fünf oder sechs Semester dauert diese berufsbegleitende Ausbildung.

Infos zur Anmeldung finden sich unter www.ph-kaernten.ac.at