Zum Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“, das im Oktober startet, findet am 10. April eine Informationsveranstaltung an der Universität Klagenfurt statt.

© Brian Jackson - stock.adobe.com

Im Oktober startet an der Universität Klagenfurt in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten im Rahmen des Lehramtsstudiums das Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“. Dazu findet eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten an der Universität Klagenfurt statt.

Bei der Veranstaltung werden Studieninteressierte umfassend über das neue Unterrichtsfach informiert. Es werden Antworten gegeben auf Fragen über das Aufnahmeverfahren, die Aufnahmekriterien, die sportliche Ergänzungsprüfung und vieles mehr. Weitere Infos unter: www.aau.at/blog/informationsveranstaltung-bewegung-und-sport

Informationsveranstaltung Wann? Mittwoch, 10. April 2019, 18 Uhr

Wo? Hörsaal 1, Universität Klagenfurt Infos zum Studium: www.aau.at/bachelor-lehramt-sport