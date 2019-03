Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der erfolgreiche Paraski-Sportler Markus Salcher ist ein Teilnehmer des Projekts „Spitzensport und Studium" an der Uni Klagenfurt © KK/ÖPC Diener

Das erfolgreiche Projekt "Spitzensport und Studium" der Universität Klagenfurt und des Landes Kärnten bietet Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen die Möglichkeit, während ihrer aktiven Karriere eine universitäre Ausbildung abzuschließen.

Aktuell nutzen 18 Sporttalente die Vorteile des einzigartigen Projektes, darunter unter anderen WM-Silbermedaillen-Gewinner Hanno Douschan, Markus Salcher, zweifacher WM-Medaillengewinner im Para-Ski, oder die amtierende U23-Staatsmeisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz, Beatrice Weiß.

Für das kommende Wintersemester 2019/2020 werden weitere Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen gesucht, die Bewerbung ist ab sofort möglich. „Ziel des Projektes ist es, den Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen ein berufliches Standbein für die Zeit nach der aktiven Karriere zu bieten", sagen die Projektleiter Franz Preiml und Thomas Brandauer.

Die aufgenommenen Sportler und Sportlerinnen kommen in den Genuss eines einzigartigen Mentorensystems, welches aus dem universitären und öffentlichen Bereich schöpft und sie beispielsweise in folgenden Bereichen unterstützt: optimale Organisation der Studienabwicklung, Unterstützung bei Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht, Koordination von Prüfungsterminen. Zudem bietet das Projekt in Kooperation mit dem Universitätssportinstitut (USI) Klagenfurt Hilfestellung bei der Optimierung der Trainingsinfrastruktur. „Das Projekt hat den Vorteil, dass sich der Spitzensport dadurch einfacher mit dem Studium vereinbaren lässt. Mir hat es schon den ersten Abschluss gebracht", sagt Para-Skiläufer und Projektteilnehmer Markus Salcher, der erst vor Kurzem sein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften in Klagenfurt abgeschlossen hat und nun das Masterstudium „Media and Convergence Management" angehen möchte.

Bewerbung Motivationsschreiben und gewünschte Studienrichtung sowie Auflistung der bisherigen sportlichen Erfolge für das Wintersemester 2019/2020 sind bis 17. Mai an folgende Adresse zu richten:

Universitätssportinstitut (USI), Universitätsstraße 65, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 0463-2700-9200, E-Mail: usi@aau.at | www.aau.at/usi/spitzensport-und-studium